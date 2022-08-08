Экс-модераторы TikTok пожаловались на требование смотреть порно для обучения

Бывшие модераторы TikTok пожаловались, что во время обучения им показывали детское порно

Бывшие сотрудники компании Teleperformance, специализирующейся на модерации контента социальной сети TikTok, раскрыли изнанку своей работы. В разговоре с журналом Forbes они пожаловались, что во время обучения от них требовали смотреть порнографические материалы с участием детей.

Экс-модератор по имени Нассер рассказал, что его и еще нескольких человек отправили работать над специальным проектом: они должны были обучать искусственный интеллект распознавать запрещенный контент в TikTok. По словам мужчины, он был шокирован, когда во время подготовки к проекту ему и остальным сотрудникам начали показывать детское порно без цензуры.

«У меня есть дочь. Я не думаю, что это правильно, когда куча людей сидит и смотрит это (порнографические фото и видео с несовершеннолетними — прим. «Ленты.ру»). Я считаю, что компании не следует использовать такие материалы для обучения сотрудников», — выразил мнение Нассер.

Другая экс-сотрудница Teleperformance по имени Уитни Тернер (Whitney Turner) подтвердила, что модераторов заставляли смотреть откровенные материалы с детьми. Как уточнила женщина, ей и другим работникам был открыт доступ к электронной таблице, содержащей сотни изображений обнаженных детей или детей, подвергшихся сексуальному насилию. По данным Forbes, свободный доступ к этому документу могли иметь сотни человек.

«Я думала: "Это чей-то сын. Это чья-то дочь. И их родители не догадываются, что у нас есть это фото, это видео, эта травма, это преступление". Если бы их родители знали об этом, то я уверена, они бы уничтожили TikTok», — сказала Тернер. Она добавила, что пожаловалась на методы обучения компании в Федеральное бюро расследований (ФБР) США. Представители службы не ответили на вопрос Forbes о том, собираются ли они расследовать дело.

Президент Teleperformance по вопросам доверия и безопасности Акаш Пугалия (Akash Pugalia), комментируя слова экс-сотрудников, заявил, что компания не использует порнографические материалы с детьми для обучения. В то же время он отказался ответить на вопросы о том, у скольких работников есть доступ к таким материалам и как компания в целом работает с таким контентом.

Ранее марокканские модераторы TikTok пожаловались на психологический стресс и низкую зарплату. По словам сотрудников, они проводят много часов за просмотром роликов, в которых демонстрируют сцены насилия над животными, а также суицид.