Модераторы TikTok раскрыли изнанку работы в соцсети

Марокканские модераторы TikTok рассказали, что зарабатывают меньше трех долларов в час

Марокканские модераторы социальной сети TikTok пожаловались на психологический стресс и низкую зарплату. О том, как сотрудники компании раскрыли изнанку своей работы, сообщает Business Insider (BI).

Модераторы объяснили, что в последнее время у них стало больше работы, так как платформа начала набирать популярность на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По словам сотрудников компании, они проводят часы за просмотром видео, в которых демонстрируют сцены насилия над животными, а также суицид.

Сотрудники TikTok назвали свою работу тяжелым психологическим стрессом и отметили, что компания ставит перед ними цели, достичь которые невозможно. Модераторы уточнили, что с ними работают специалисты по психическому здоровью, однако их помощи недостаточно для того, чтобы преодолеть давление, которое оказывает на них работа с контентом. При этом, как рассказали модераторы, несмотря на такие неблагоприятные условия труда, они зарабатывают меньше трех долларов в час.

В конце 2021 года несколько модераторов TikTok подали в суд на компанию ByteDance, которой принадлежит соцсеть, из-за плохих условий труда. В коллективном иске сотрудники заявили, что длительный просмотр видео, содержащих сцены жестокости, вызвал у них проблемы с психикой.