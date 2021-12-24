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Модераторы TikTok подали в суд на компанию из-за травмированной психики

Модераторы TikTok подали в суд из-за плохих условий труда и заявили о проблемах с психикой

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Модераторы социальной сети TikTok подали в суд на компанию из-за плохих условий труда. В коллективном иске сотрудники заявили о проблемах с психикой из-за длительного просмотра видео с изображениями насилия, стрельбы в школах, убийств и каннибализма. Иск был подан на TikTok и компанию ByteDance, владеющую соцсетью, сообщает Bloomberg.

В частности, одна из модераторов соцсети заявила, что вынуждена просматривать жестокий контент на протяжении 12 часов — столько длится смена сотрудников. По ее словам, из-за этого она получила психологическую травму: ей тяжело заснуть, а по ночам ей снятся кошмары.

В иске также говорится, что в течение всего рабочего дня модераторы могут отдохнуть лишь три раза: в графике предусмотрен часовой обед и два перерыва по 15 минут. Помимо этого, им запрещено смотреть одно видео более 25 секунд из-за большого количества контента на платформе. По этой же причине периодически они вынуждены смотреть несколько роликов одновременно.

Сотрудники, подавшие иск, считают, что для того, чтобы справляться с потоком видео с изображением жестоких сцен, руководство TikTok могло бы ограничить их смены четырьмя часами, а также предоставлять психологическую помощь. Модератор, выступающая в суде от имени всех подписавшихся сотрудников, будет требовать в суде моральной компенсации и решения в пользу медицинского фонда для людей, работающих на этой должности. Сколько человек подписались под иском, в настоящий момент не сообщается.

Ранее сотрудник популярной сети ресторанов Dunkin’ Donuts рассказал блогеру, пришедшему в кафе в качестве посетителя, об условиях труда в компании. Сотрудник сообщил, что, как правило, не имеет возможности отдохнуть по семь-девять часов. Видео вызвало негодование в сети.

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Дарья Кучерявых
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