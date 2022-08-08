Политолог назвал ДЭГ гарантией порядка и прозрачности голосования

Дмитрий Журавлев: ДЭГ гарантирует порядок и прозрачность выборного процесса

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) не только гарантирует порядок и прозрачность выборного процесса, но и исключает возможности для спекуляций с бюллетенями. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«ДЭГ сам по себе дает более значимые возможности в отличие от бумаги. Ведь и люди ошибаются и есть, скажем так, политические хулиганы, которые с бумажными бюллетенями ведут себя не совсем корректно. Это создает дополнительные поводы для спекуляций относительно того, испорчен бюллетень или нет, проголосовал человек или нет. В случае с электронным хранением таких вопросов нет, — рассказывает эксперт. — Кроме того, уже не сам ДЭГ, а его продолжение этого года — я имею в виду электронный список избирателей — он не предполагает многозначности. Человек голосует один раз, система это фиксирует и никак по-другому быть уже не может, проголосовать дважды не получится, так как даже факт бумажного голосования фиксируется в этом списке. Таким образом, гарантируется порядок и прозрачность голосования — то, в чем сомневалась оппозиция на прошлых выборах».

Кроме того, ДЭГ, как отметил Дмитрий Журавлев, позволяет значительно упростить и ускорить процесс ввода данных и процесс учета. «Главной сложностью всегда была необходимость вручную подсчитать, а иногда и пересчитать большое количество бюллетеней. С применением цифровых технологий это происходит практически в режиме онлайн — сам процесс голосования является и процессом подсчета», — добавил он.

Помимо этого, по словам Дмитрия Журавлева, хотя ДЭГ сложно воспринимается студенчеством, при этом он ему гораздо интереснее, чем бумажное голосование. «Молодежь на выборы привлечь непросто — она настроена критично, однако сама система вызывает у них любопытство и желание пройти этот квест, тем более, никаких физических усилий для этого не требуется», — отметил он.

Ранее на заседании Мосгоризбиркома руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев рассказал, что новая система непрерывно собирает и моментально обновляет всю ту информацию, на сбор которой у членов избирательных комиссий уходят долгие часы. "Электронный список избирателей в режиме реального времени фиксирует факт выдачи бюллетеня, позволяя сразу же определить, не проголосовал ли человек раньше. Отдать голос онлайн, а потом получить бумажный бюллетень на участке не получится», — отмечал Вадим Ковалев. Эта технология позволит бороться с ошибками, связанными с хранением данных на бумаге. Любые изменения, вносимые в электронный список, фиксируются. Наряду с этим, увеличивается скорость процесса голосования, так как сокращается время на поиск человека по электронной базе.