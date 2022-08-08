После ЧП с провалившимися в коллектор рабочими возбудили уголовное дело

После ЧП с провалившимися в коллектор рабочими возбудили дело о нарушении безопасности

После ЧП с провалившимися в коллектор рабочими в Москве возбудили уголовное дело. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, дело возбуждено по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Дело завели по материалам прокурорской проверки. Ход расследования также контролируется прокуратурой. В надзорном ведомстве сообщили, что проводят проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

Ранее 7 августа сообщалось, что бригада рабочих занимались очищением канализационного коллектора на Краснодарской улице. Из-за подъема уровня воды трое мужчин не смогли выбраться из люка на поверхность. «Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», — пояснили в частной подрядной организации, занимавшейся ремонтом.