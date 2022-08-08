В Запорожье разочаровались в действиях ООН

В администрации Запорожья заявили, что ждут конкретных действий ООН на фоне обстрелов АЭС

Администрация Запорожской области разочарована реакцией ООН на обстрелы Вооруженными силами Украины (ВСУ) Запорожской атомной электростанции (АЭС) и ждет от организации более конструктивных и конкретных действий. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Хотелось бы, чтобы со стороны ООН было больше конструктива и каких-то конкретных действий, потому что сейчас мы видим, что ООН занимает позицию, мягко говоря, очень непростую. И почему-то на уровне клерков ООН идет давление на МАГАТЭ, идет режим саботажа, и никакие вопросы не поднимаются», — рассказал Рогов.

7 августа в администрации Энергодара заявили, что ВСУ обстреляли из реактивной системы залпового огня «Ураган» Запорожскую АЭС. Повреждения получили административные постройки и территория, прилегающая к сухому хранилищу отработанного ядерного топлива.

На следующий день в Минобороны России рассказали о последствиях атаки ВСУ на АЭС. Произошел скачок напряжения, который вызвал задымление на открытом распределительном устройстве станции. Затем сработала система защиты, которая отключила подачу энергии.