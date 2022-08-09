Психотерапевт назвала способ успокоить агрессивного ребенка без наказаний

Детский психолог Наумова: справиться со злостью ребенку поможет боксерская груша

Справиться с злостью ребенку поможет боксерская груша, уверена детский и семейный психолог, психотерапевт Наталья Наумова. Этот и другие способы успокоить агрессивного отпрыска без наказаний она назвала в интервью с «Вечерней Москвой».

По словам Наумовой, родители должны научить ребенка правильно выражать негативные эмоции. Она отметила, что детям важно объяснить, что злиться — нормально, а справиться с этим чувством можно, не пытаясь бить людей или животных.

Преодолевать агрессию у детей психолог посоветовала с помощью простых методов сублимации. Например, можно дать ребенку побить боксерскую грушу, подушку или предложить смять одной рукой лист бумаги. Если агрессия сильная, продолжила Наумова, то стоит попробовать сжать каждой рукой по листу бумаги. «После этого (ребенку следует — прим. «Ленты.ру») сказать другому человеку: "Я на тебя злюсь. Что-то пошло не так". И тогда злость уходит. То есть учим ребенка вот таким простым способом, как можно справиться со злостью», — пояснила она.

Если воспитательные меры и перечисленные приемы не помогают урегулировать приступы агрессии у ребенка, то Наумова порекомендовала показать его психиатру. Врач, в свою очередь, назначит препараты, которые помогут ребенку справиться с собственными эмоциями. «Иногда достаточно работы с психологом, но зачастую требуется помощь невролога и психиатра, а также препараты, которые помогут вовремя "затормозить"», — резюмировала врач.

Ранее психолог Александра Фокина назвала способ отучить ребенка от телефона. Она посоветовала хвалить детей каждый раз, когда они не заняты гаджетами, например, восхищаться творческими способностями и не скупиться на приятные слова.

