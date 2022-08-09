Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Армия США получила новые машины целеуказания на шасси БМП

Армия США получила новые машины целеуказания M7A4 BFIST на шасси БМП Bradley

Фото: The Carouselambra Kid / Flickr

Американские военные получили новые машины наведения и корректировки артиллерийского огня M7A4 BFIST (Bradley Fire Support Team) на шасси боевой машины пехоты (БМП) Bradley. Новая машина армии США предназначена для разведки, наблюдения и целеуказания, пишет Army Recognition.

Новые машины получил 1-й батальон 9-го полка полевой артиллерии армии США. M7A4 BFIST отличаются от БМП Bradley наличием дополнительного оборудования для наведения и корректировки огня.

Материалы по теме:
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022
От Афганистана до Луганска. ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
От Афганистана до Луганска.ВСУ впервые использовали американские HIMARS в Донбассе. Что известно об этом оружии США?
1 июля 2022
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

BFIST позволяет находить цели, определять их координаты, а также направлять огонь минометов и полевой артиллерии. Машина получила приборный комплекс вместо блока противотанковых управляемых ракет TOW. В состав оборудования BFIST входит лазерный целеуказатель, а также дополнительное оборудование для наблюдения и управления артиллерийским огнем. Новая версия машины позволяет наводить артиллерию на ходу.

В основе M7A4 BFIST лежит БМП M2A4 Bradley. Машина получила автоматическую пушку M242 Bushmaster калибра 25 миллиметров и пулемет.

В июле стало известно, что «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных боевых разведывательных машин БРМ-1К, которые получили новое боевое отделение.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Покупатель украинского зерна в Ливане отказался от сделки
В Эквадоре зарегистрировали первую смерть от оспы обезьян
Названо условие для допуска судов в украинские порты
Пленный рассказал о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс
Армия США получила новые машины целеуказания на шасси БМП
Бойца ММА Тарасова задержали
Tele2 начал расследование в связи с утечкой данных пользователей
Еще двум судам с продовольствием разрешили выйти из порта Украины
В США сочли достаточным число полученных Украиной РСЗО HIMARS
Определен топ городов с самыми перспективными холостяками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.