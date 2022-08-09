Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Предсказан ажиотажный спрос на туры в один удаленный регион России

Вице-премьер России Чернышенко заявил, что турпоток на Сахалин в 2022 году вырастет на 25%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко предсказал ажиотажный спрос на туры в один удаленный регион России — на остров Сахалин, куда по итогам 2022 года спрос вырастет на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По словам вице-премьера, в прошлом году турпоток насчитывал 211 тысяч человек, в 2022-м, согласно прогнозу, прирост составит 25 процентов — регион с туристическими целями посетят как минимум 279 тысяч путешественников.

Материалы по теме:
Отпуск без проблем 10 секретов идеального самостоятельного отпуска
Отпуск без проблем10 секретов идеального самостоятельного отпуска
20 июня 2017
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием. Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
Для россиян путешествия стали дорогим удовольствием.Как не разориться на отдыхе и на чем можно сэкономить?
7 июля 2022

Чернышенко отметил, что растущий интерес со стороны туристов в первую очередь связан с созданием на Сахалине новых уникальных туристических кластеров, превращающих курорты региона в круглогодичные места для отдыха — зимой здесь можно кататься на лыжах, а летом отправиться в экологические походы.

Ранее в августе россиянам назвали достойную альтернативу поездке на Черное море — провести отпуск можно на берегу Каспийского, Азовского или Балтийского морей. Одним из самых популярных направлений в летний период является каспийское побережье. Стоимость авиабилетов из Москвы в Махачкалу начинается от 7,1 тысячи рублей в одну сторону.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Россиян предостерегли от покупки недвижимости
Суд признал законным арест генералов МВД по делу о злоупотреблении полномочиями
Предсказан ажиотажный спрос на туры в один удаленный регион России
Обыски в поместье Трампа объяснили
Фирменное меню Starbucks в России исчезнет
Китай объявил о новых военных учениях вокруг Тайваня
Обнаружена бьющая в космос гигантская струя плазмы
В Совфеде призвали держать ядерное оружие «наготове»
Вора в законе Арсена Ереванского выпустили на свободу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.