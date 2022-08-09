Предсказан ажиотажный спрос на туры в один удаленный регион России

Вице-премьер России Чернышенко заявил, что турпоток на Сахалин в 2022 году вырастет на 25%

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко предсказал ажиотажный спрос на туры в один удаленный регион России — на остров Сахалин, куда по итогам 2022 года спрос вырастет на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

По словам вице-премьера, в прошлом году турпоток насчитывал 211 тысяч человек, в 2022-м, согласно прогнозу, прирост составит 25 процентов — регион с туристическими целями посетят как минимум 279 тысяч путешественников.

Чернышенко отметил, что растущий интерес со стороны туристов в первую очередь связан с созданием на Сахалине новых уникальных туристических кластеров, превращающих курорты региона в круглогодичные места для отдыха — зимой здесь можно кататься на лыжах, а летом отправиться в экологические походы.

Ранее в августе россиянам назвали достойную альтернативу поездке на Черное море — провести отпуск можно на берегу Каспийского, Азовского или Балтийского морей. Одним из самых популярных направлений в летний период является каспийское побережье. Стоимость авиабилетов из Москвы в Махачкалу начинается от 7,1 тысячи рублей в одну сторону.