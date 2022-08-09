Трех голодных детей нашли в заполненной мусором российской квартире

В Подольске в заполненной мусором квартире нашли трех голодных детей и их пьяных родителей

В Подольске на улице Пионерской была обнаружена заполненная мусором и хламом квартира, где в антисанитарных условиях находились трое голодных детей. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«В результате осмотра квартиры инспекторами ПДН выявлены антисанитарные условия — повсюду разбросаны грязные вещи, ползают тараканы, ощущается едкий запах дыма и алкоголя», — рассказали об обстановке в квартире в полиции.

По сообщению надзорного органа, живших в заполненной мусором квартире детей двух, четырех и 12 лет госпитализировали. В Главном управлении МВД по Московской области уточнили, что в отношении родителей составили протокол по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Свою проверку начала прокуратура, семью поставили на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в заваленной мусором квартире на улице Плеханова на востоке Москвы обнаружили двух восьмимесячных детей. Мальчиков-близнецов некоторое время морили голодом.