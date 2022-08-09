Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Трех голодных детей нашли в заполненной мусором российской квартире

В Подольске в заполненной мусором квартире нашли трех голодных детей и их пьяных родителей

Фото: Агентство «Москва»

В Подольске на улице Пионерской была обнаружена заполненная мусором и хламом квартира, где в антисанитарных условиях находились трое голодных детей. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

«В результате осмотра квартиры инспекторами ПДН выявлены антисанитарные условия — повсюду разбросаны грязные вещи, ползают тараканы, ощущается едкий запах дыма и алкоголя», — рассказали об обстановке в квартире в полиции.

По сообщению надзорного органа, живших в заполненной мусором квартире детей двух, четырех и 12 лет госпитализировали. В Главном управлении МВД по Московской области уточнили, что в отношении родителей составили протокол по административной статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Свою проверку начала прокуратура, семью поставили на профилактический учет.

Ранее сообщалось, что в заваленной мусором квартире на улице Плеханова на востоке Москвы обнаружили двух восьмимесячных детей. Мальчиков-близнецов некоторое время морили голодом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Медведев ответил на слова Зеленского о призыве всех россиян к ответственности
Устроившему стрельбу в пермском вузе продлили арест до осени
В России выявили 16 325 случаев коронавируса
Киргизия захотела провести бизнес-форум с Украиной
Российского ребенка насмерть засыпало песком на глазах у сверстников
Уход иностранных компаний подстегнул российский рынок
Стилистка назвала самую неудачную модель джинсов для женщин с пышными формами
Российский подросток упал на торчащий из газона железный прут и умер
Московский суд дал 8 лет колонии финансировавшему террористов в Сирии иностранцу
Российские грузовики нашли способ обходить санкции в Европе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.