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Россиян предостерегли от покупки недвижимости

Экономист Надоршин посоветовал отложить покупку недвижимости и дождаться снижения цен

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

Граждан России предостерегли от покупки недвижимости и рекомендовали дождаться снижения цен. Такой совет дал экс-советник министра экономики Евгений Надоршин в подкасте NEWS.ru.

Надоршин заявил, что на данный момент жилье переоценено. «Рынок недвижимости "перегрет". И если вам кажется, что ставка по льготной ипотеке в 7 процентов — это дешево, забудьте», — добавил эксперт. Он отметил, что для обеспечения в 2022 году такого же спроса на квартиры, как в 2021-м, ипотечная ставка должна составлять 3-5 процентов. Ситуацию усложняет и увеличившийся риск недостроя.

Снижение спроса и сокращение доходов населения приведет в падению цен на недвижимость в ближайшие полтора года, считает Надоршин. Экономист также призвал не тратить накопленные средства на автомобиль — сейчас машины стоят дороже из-за завышенного курса доллара. «В ближайшие год-два в Россию придут китайские производители, предложение на авторынке превысит спрос, цены снизятся, а качество среднего автомобиля вырастет», — пояснил он.

Ранее в августе российскому рынку ипотеки предсказали рост. Генеральный директор «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» Валерий Летенков считает, что осенью граждане станут оформлять кредиты на жилье в 2,5 раза чаще из-за более выгодных ипотечных ставок.

Александра Качан
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