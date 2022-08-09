На российской трассе произошло массовое смертельное ДТП

В Краснодарском крае четыре человека погибли при столкновении трех автомобилей

В Северском районе Краснодарского края в ДТП погибли четыре человека. Об этом сообщило региональное управления МВД в Telegram-канале.

Там уточнили, что на трассе столкнулись три автомобиля. Водитель автомобиля Honda двигался в сторону Новороссийска и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Largus. Впоследствии в Lada Largus врезался другой автомобиль Lada.

В результате аварии на российской трассе погибли водители Honda и Lada, а также два пассажира Lada Largus. Сотрудники МВД выясняют другие обстоятельства ДТП.

Ранее на трассе в Якутии два человека погибли в аварии с участием самосвала, еще двое пострадали. ДТП произошло, так как водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с самосвалом.