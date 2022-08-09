В Екатеринбурге выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор выявил в Екатеринбурге превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе. О том, что в российском городе стало опасно дышать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

Лабораторные исследования были проведены после того, как жители города массово пожаловались на задымление. Эксперты продолжают проверять содержание в воздухе оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота и других загрязняющих веществ — среднесуточные пробы по ним находятся в работе.

Уральский Гидрометцентр сообщил, что 11 августа в Свердловской области сохранятся неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия. Были объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. По данным министерства экологии Челябинской области, смог появился из-за природных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе.

В июне ученые из Чикаго пришли к выводу, что постоянное загрязнение воздуха может лишить двух лет жизни. Согласно исследованию, негативное воздействие грязного воздуха на организм человека сопоставимо с курением и намного опаснее, чем ВИЧ.