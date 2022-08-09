СБЕР ЕАПТЕКА: россияне стали чаще покупать цветные линзы

Россияне массово изменили цвет глаз на голубой с помощью цветных линз, выяснили аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ. Об этом они сообщили в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Ко дню офтальмологии, аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ проанализировали, какие товары для здоровья глаз россияне покупают чаще всего. Согласно данным, активнее всего заботиться о зрении жители страны начинают осенью, особенно, в сентябре (+21 процент спроса) и октябре (+14 процентов).

Самым популярным товаром в аптечной корзине россиян стали увлажняющие капли для глаз — доля подобных заказов равна 54 процентам. На втором месте оказались растворы дли линз, которые присутствуют в каждом четвертом заказе из аптеки, а третье место заняли контактные линзы.

«Самыми популярными у россиян стали многоразовые линзы, которые можно носить до двух недель — за год их продажи выросли в пять раз. Наиболее востребованными они оказались в Самаре и Воронеже — 75 процента и 74 процента в категории от всех покупок в городе соответственно», — отметила директор по маркетингу и продаж СБЕР ЕАПТЕКИ Наталья Паршикова.

Кроме того, согласно данным опроса, многие россияне решили немного изменить внешность и стали чаще приобретать цветные линзы. Особенно популярны, как отметили аналитики, стали линзы с голубым оттенком — они входили в каждый третий заказ в соответствующей категории. На втором месте оказались линзы зеленого цвета, а на третьем — серого. Завершили пятерку линзы карего и фиолетового оттенка.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова рассказала о цвете глаз склонных к болезням людей. По словам Шиловой, люди с карими глазами из-за пигментированной радужки имеют склонность к глаукоме — заболеванию, которое может привести к слепоте.