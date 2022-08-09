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В Германии назвали способ успешно пережить зиму

Регулятор ФРГ: если страны будут экономить газ, его хватит, чтобы пережить зиму

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер призвал все европейские страны экономить газ предстоящей зимой, чтобы цена на энергоносители стабилизировалась. Об этом он рассказал в беседе с ZDF.

Говоря о способе успешно пережить отопительный сезон, Мюллер заявил о необходимости сократить потребление газа в Германии минимум на 20 процентов, чтобы справиться с холодами. Одновременно он приветствовал решение стран блока сократить потребление на 15 процентов. Мюллер уверен, что если все европейские страны станут экономить газ, его будет достаточно, чтобы пережить осень и зиму.

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В начале августа европейские страны согласовали план, предполагающий добровольную экономию газа предстоящей зимой на 15 процентов. Меры охватывают период с 1 августа по 31 марта 2023 года, снижение предполагается по сравнению со средним показателем за последние пять лет, конкретные решения для реализации цели страны могут выбирать самостоятельно.

Для тех государств, которые не соединены с общей газовой системой блока, предусмотрены исключения: они не смогут освободить дополнительные объемы в интересах соседей. Страны, которые в меньшей степени зависят от российского газа, как Испания и Португалия, смогут сократить потребление газа только на 7, а не 15 процентов.

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Платон Щукин
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