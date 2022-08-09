Диетолог назвала эффективные способы снизить уровень гормона стресса

Диетолог Лушникова: для снижения кортизола нужно есть углеводы на ужин

Для снижения уровня гормона стресса кортизола нужно высыпаться и есть углеводы на ужин, уверена врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова. Эти и другие эффективные способы меньше тревожиться она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Лушникова отметила, что переизбыток главного гормона стресса — кортизола — считают виновником многих заболеваний, включая сахарный диабет. Однако этот гормон, как и любой другой, необходим для нормального функционирования организма.

Диетолог объяснила, что уровень кортизола повышается с раннего утра, а вслед за ним растет уровень глюкозы, и мозг «просыпается». В случае острого стресса, продолжила Лушникова, кортизол помогает быстро мобилизовать поступление в кровь запасов глюкозы, аминокислот и липидов и подавить воспалительные процессы. «Этот процесс отточен эволюционно, он позволял человеку выживать в экстремальных ситуациях», — пояснила она.

Однако, отметила эксперт, если стресс приобретает хроническую форму и уровень кортизола постоянно высокий, то это провоцирует множество проблем со здоровьем. Например, повышает риск развития сахарного диабета второго типа, способствует набору веса, особенно в области талии, а также вызывает сужение сосудов и развитие артериальной гипертензии, объяснила Лушникова. Кроме того, продолжила она, повышенный уровень кортизола подавляет функцию гиппокампа — отдела мозга, отвечающего за память, и тем самым нарушает способность к обучению и повышает раздражительность.

Как снизить уровень гормона стресса?

Чтобы нормализовать уровень кортизола, эксперт в первую очередь призвала наладить режим сна.

Идеально — ложиться до 23:00 и вставать до 07:00! Здоровый сон — один из самых эффективных методов борьбы с лишним кортизолом. Ольга Лушникова врач-терапевт, диетолог

Кроме того, диетолог объяснила, что при повышенном уровне кортизола нельзя исключать углеводы, поэтому в рационе должны присутствовать цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Диетолог также посоветовала употреблять на ужин порцию сложных углеводов: по ее мнению, это поможет держать уровень гормона под контролем.

Эксперт также посоветовала чаще заниматься спортом, выбирая для упражнений правильное время. Интенсивные тренировки она порекомендовала выполнять только в первой половине дня, поскольку они сопровождаются выработкой кортизола, а вечером отдавать предпочтение йоге, пилатесу или растяжке. Не менее важно принимать витамины, например, магний, цинк, хром, жирные кислоты Омега-3, витамины группы В, уверена Лушникова.

Среди прочих рекомендаций по нормализации уровня кортизола от Лушниковой: снизить потребление кофеина, использовать ароматерапию, практиковать дыхательные упражнения, медитации, а также проводить больше времени с близкими людьми и любимыми питомцами.

Ранее Ольга Лушникова перечислила неочевидные симптомы гормонального сбоя в организме. По ее словам, сыпь на теле и повышение жирности кожи головы могут указывать на повышенный тестостерон.