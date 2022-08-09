Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Умер взятый в плен на «Азовстали» участник украинской группировки «Медведи SS»

ТАСС: в ДНР умер взятый в плен на «Азовстали» участник украинской группировки «Медведи SS»

Фото: РИА Новости

Один из участников украинской группировки «Медведи SS» умер в СИЗО в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах республики.

По словам собеседника агентства, причиной смерти заключенного, взятого в плен на «Азовстали», стали осложнения хронических заболеваний из-за наркозависимости. Дело против умершего будет закрыто, однако его показания могут быть использованы судом и следствием.

Ранее члены группировки «Медведи SS» рассказали о совершенных ими десятках убийствах на территории Донбасса, от их действий погибли более 100 человек. По данным следствия, все обвиняемые дали признательные показания и рассказали подробности об обстоятельствах преступлений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада
Трусы принца Гарри выставили на продажу после игры на раздевание
Назван день подписания Байденом протокола о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
Выявлено влияние климатических изменений на уровень самоубийств
США отказали россиянину Виннику в освобождении под залог из тюрьмы
Главного тренера «Химок» Юрана уволили
Аналитик спрогнозировал курс рубля
Умер взятый в плен на «Азовстали» участник украинской группировки «Медведи SS»
Блогерша назвала лучшую одежду для женщин с выпирающими животами
В Госдуме предрекли желание киевлян войти в состав России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.