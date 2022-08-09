ТАСС: в ДНР умер взятый в плен на «Азовстали» участник украинской группировки «Медведи SS»

Один из участников украинской группировки «Медведи SS» умер в СИЗО в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах республики.

По словам собеседника агентства, причиной смерти заключенного, взятого в плен на «Азовстали», стали осложнения хронических заболеваний из-за наркозависимости. Дело против умершего будет закрыто, однако его показания могут быть использованы судом и следствием.

Ранее члены группировки «Медведи SS» рассказали о совершенных ими десятках убийствах на территории Донбасса, от их действий погибли более 100 человек. По данным следствия, все обвиняемые дали признательные показания и рассказали подробности об обстоятельствах преступлений.