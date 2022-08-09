Власти оценили срок освобождения российских металлургов от импортной зависимости

«Ъ»: российской металлургии понадобится минимум 10 лет для замены импортного оборудования

Российская металлургия критически зависит от иностранного оборудования — практически все необходимые для производства технологии закупаются из недружественных стран. На процесс импортозамещения промышленности понадобится минимум 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект развития металлургической отрасли до 2030 года, разработанный Минпромторгом.

По оценкам властей, металлургическая промышленность столкнулась с рядом серьезных проблем после введения западных санкций. В частности, почти все виды технологий для производства высококачественных огнеупоров для доменного и сталеплавильного процессов ввозятся из-за рубежа, а оборудование, выпущенное в России, не соответствуют мировым стандартам. Кроме того, в стране практически полностью отсутствует производство валков для прокатных станов (необходимые для придания металлу особой формы) — по большей части их импортировали.

В документе указано, что теперь с российскими производителями прекращают работать западные поставщики. Компаниям, скорее всего, придется закупать часть оборудования в Азии, что увеличит сроки доставки и стоимость. Помимо этого, западные экспортеры отказались проводить сервисное обслуживание технологий, которые ранее закупили российские металлурги.

Собеседник издания рассказал, что сейчас в отрасли заменили самые необходимые для производства детали на аналоги. Однако осталось решить проблему с крупным западным оборудованием, которое планируется использовать в будущих проектах. Найти западным технологиям замену будет трудно, поэтому существует риск приостановки ряда инвестиционных проектов. В течение двух-трех лет вероятность высокой доли импортозамещения мала, считает руководитель проектов SBS Consulting Дмитрий Бабанский. По его мнению, более вероятна переориентация на поставщиков из дружественных стран.

В Минпромторге газете сообщили, что в России есть компетентные производители технологий для металлургической отрасли. В частности, на ряде отечественных заводов изготавливаются нагревательные, плавильные, термические печи, а также литейное и прокатное оборудование.

При этом на восстановление производства российской металлургической промышленности до уровня 2020 года уйдет не менее восьми лет, следует из документа. Экспорт продукции и выпуск для потребления внутри страны вырастут до значений двухлетней давности только к 2030 году.

Вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров 1 августа на совещании у президента страны сообщил, что в настоящее время проект стратегии восстановления отрасли проходит этап согласования в ведомствах. В свою очередь, пресс-служба Минпромторга указала, что редакция документа является промежуточной, его будут дорабатывать с учетом мнения отраслевых организаций.