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Звезда сериала «Сладкая жизнь» назвала преимущество Петербурга перед Москвой

Актриса Лукерья Ильяшенко призналась, что ее раздражает московская архитектура

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская актриса Лукерья Ильяшенко назвала красивую архитектуру Санкт-Петербурга его преимуществом перед Москвой. Своими предпочтениями звезда поделилась с изданием «Москвич Mag».

Актриса, известная по роли в сериале «Сладкая жизнь», призналась, что архитектура Москвы ее раздражает. «По долгу службы я часто бываю в Питере, он такой красивый, я так люблю все это старье, парадные, чугунные печи. Когда возвращаешься в Москву и выходишь на Ленинградском вокзале, думаешь: "Что ж у нас тут все так уродливо?" Москва некрасивая, эклектичная, уродливая», — считает она.

При этом Ильяшенко отметила, что столичный темп жизни нравится ей больше, чем петербургский. По словам актрисы, в Санкт-Петербурге приятно находиться, если приезжать на короткое время — в остальном город отличается медленным темпоритмом. Она добавила, что, возможно, в старости купит там квартиру и заставит ее антиквариатом.

В мае актер театра и кино Евгений Ткачук, исполнивший роль в фильме «Гагарин. Первый в космосе», назвал Санкт-Петербург лучшим городом на Земле. Москву он сравнил с вечно работающим заводом.

Полина Кислицына
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