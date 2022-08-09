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Российская блогерша пожаловалась на проблемы в Европе из-за паспорта РФ

Блогерша Самойленко заявила, что ее не посадили на бизнес-джет в Италии из-за гражданства

Фото: @samoylens_mylife

Российская блогерша Ксения Самойленко рассказала о проблемах во время путешествия по Италии, с которыми столкнулась из-за гражданства РФ. Своей историей девушка поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). На это обратил внимание портал TourDom.

Туристка заявила, что в начале августа ее отказались посадить на зафрахтованный бизнес-джет в Риме, откуда она должна была лететь на Сардинию. Аналогичная ситуация повторилась и в аэропорту Пизы.

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«С 1 августа они сделали правило, что русских вообще не пускают на частные самолеты в Европе», — написала девушка и пожаловалась, что ей пришлось лететь на Сардинию лоукостером.

Однако в компании Jet Partners, специализирующейся на предоставлении услуг бизнес-авиации, опровергли информацию о каких-либо ограничениях в отношении владельцев российских паспортов. «Это не правда. У нас много рейсов из Италии планируется на август», — подчеркнул представитель оператора в беседе с TourDom.

В другой компании уточнили, что проблемы могут возникать у россиян, попавших в санкционные списки.

Ранее в августе власти Финляндии заявили о намерении ограничить транзитный туризм в Европу для россиян. Как заявил глава консульской службы МИД Юсси Таннер, из-за отмены прямого авиасообщения между Россией и странами ЕС некоторые россияне стали использовать Финляндию для того, чтобы попасть на средиземноморские курорты.

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Мария Гейн
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