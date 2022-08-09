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Трое палестинцев убиты во время военной операции Израиля

CNN: трое палестинцев были убиты во время израильской операции на Западном берегу Иордана

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Во время израильской военной операции против боевиков на Западном берегу реки Иордан были убиты трое палестинцев, пишет CNN со ссылкой на Минздрав Палестины.

В ходе операции израильские военные окружили здание в городе Наблус, после чего обстреляли его ракетами. В результате столкновений были убиты три человека, около 40 получили ранения. Отмечается, что среди погибших — Ибрагим Аль-Набулси, который являлся «очевидной целью» израильского налета. По данным телеканала, Израиль обвинил его в причастности к серии недавних нападений со стрельбой на израильтян на Западном берегу.

Двое других мужчин являлись представителями палестинского Министерства здравоохранения. В заявлении Комитетов народного сопротивления (КНР) Палестины смерть троих мужчин назвали «героическим актом сопротивления».

7 августа стало известно о перемирии между Израилем и Палестиной. Сначала Израиль согласился на перемирие, которое предложили египетские посредники. Позже согласие на перемирие дала и Палестина.

По словам политолога Ивана Коновалова, конфликт между Израилем и Палестиной давно потерял выгодоприобретателей. Борьба между двумя назваными странами будет продолжаться до тех пор, пока между ними не будут установлены четкие границы, скрепленные международными договорами. Однако развития такого сценария в ближайшем будущем не предвидится, резюмировал эксперт.

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Варвара Кошечкина
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