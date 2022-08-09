Названо условие окончания конфликта между Палестиной и Израилем

Политолог Коновалов: конфликт между Палестиной и Израилем остановят только четкие границы

Конфликт между Израилем и Палестиной давно потерял выгодоприобретателей, считает военный эксперт, политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. Борьба между двумя назваными странами будет продолжаться до тем пор, пока между ними не будут установлены четкие границы, скрепленные международными договорами. Однако развития такого сценария в ближайшем будущем не предвидится, резюмировал эксперт в разговоре с «Лентой.ру».

7 августа стало известно о перемирии между Израилем и Палестиной. Сначала Израиль согласился на перемирие, которое предложили египетские посредники. Позже согласие на перемирие дала и Палестина.

Выгода от конфликта

Конфликт между Палестиной и Израилем длится уже не один десяток лет, напомнил Коновалов. «Обе стороны прекрасно понимают, что доказать что-либо противоположной стороне можно только силой оружия, поэтому это будет продолжаться до бесконечности. С 1948 года ничего особо не изменилось, поэтому ждать какого-то замирения бессмысленно», — высказался политолог.

Это будет продолжаться до тех пор, пока Израиль будет чувствовать силу извне, и его арабский визави, соответственно, тоже Иван Коновалов политолог

Военный эксперт заявил, что борьба в регионе идет даже не между Израилем и Палестиной. «За Израилем стоят Соединенные Штаты, за сектором Газа — Иран и не только. Борьба идет между силами, которые пытаются сместить баланс сил на Ближнем Востоке в свою пользу», — отметил специалист.

Коновалов подчеркнул, что этот конфликт давно перешел те границы, в которых еще было ясно, кто получает от него выгоду. «Здесь и историческая память замешана, и противоречия между двумя народами — очень много всего. Говорить о том, что это кому-то сейчас выгодно, бессмысленно. Скажем так, если у любой из сторон этого конфликта пропадет куратор, этот конфликт все равно не закончится, они все равно будут точно так же враждовать», — выразил убежденность политолог.

Конец конфликта

Этот конфликт может быть закончен четким установлением границ и подписанием международных договоров. Все. Вот на этом действительно все закончится Иван Коновалов политолог

Однако, добавил он, в ближайшее время такого развития событий, очевидно, не предвидится.

5 августа Израиль заявил о начале масштабной операции «Рассвет» против исламских экстремистов, после чего появились сведения о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе оперативных мероприятий ликвидировала одного из лидеров радикальной палестинской организации, запрещенной в РФ, «Исламский джихад» Тайсира Джабари. Последствия удара авиации и уничтожение боевика попали на видео.

Утром 7 августа агентство Maan со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы сообщало, что число жертв от ударов израильской авиации по южным провинциям сектора Газа возросло до 29 погибших и 253 раненых.