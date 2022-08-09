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В России наварили рекордный объем пива

В России в первом полугодии сварили рекордный за 7 лет объем пива

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия в первом полугодии увеличила производство пива по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 2,7 процента — до 410 миллионов декалитров (один декалитр — десять литров), пишет «Интерфакс» со ссылкой на Ассоциацию производителей пива (АПП). Это рекордный объем за последние семь лет.

При этом продажи в годовом выражении упали на 1,4 процента, до 356,6 миллиона декалитров. В первом квартале было продано 162,5 миллиона декалитров, во втором квартале — 194,1 миллиона. В июне потребительская цена за литр пива взлетела на 13 процентов (165,3 рубля) по сравнению с июнем прошлого года. Основной рост пришелся на март-апрель на фоне скачка инфляции, сложностей с логистикой и падения рубля, пояснили в АПП.

«Март и апрель для пивоваренной отрасли оказались серьезным вызовом: обрывались наработанные годами цепочки поставок, рубль демонстрировал сильнейшую волатильность, цены выросли буквально на все», — рассказал исполнительный директор ассоциации Вячеслав Мамонтов.

Ранее стало известно, что в июле производство алкогольной продукции в России резко снизилось на 19,5 процента, до 16,87 миллиона декалитров по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Платон Щукин
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