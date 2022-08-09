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Погрузившийся под воду из-за ливня российский город сняли на видео

В Нижнем Новгороде местные жители сняли на видео затопленные ливнем улицы

В Нижнем Новгороде из-за ливня затопило часть улиц города — он частично погрузился под воду. Кадры последствий мощного дождя жители публикуют в местной группе во «ВКонтакте».

На них видно, как автомобили стоят на затопленной улице, уровень воды выше их колес. Рядом с ними переходит дорогу человек — он с трудом передвигается из-за воды.

«В Нижнем снова сильный ливень. Больше всего осадков в нижней части города. Сейчас все собираются на работу, поэтому техника выехала на проблемные адреса», — написал в Telegram-канале мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее после выпадения почти месячной нормы осадков затопило Находку в Приморском крае. Город также частично остался без света.

Анастасия Шейкина
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