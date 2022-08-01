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Погрузившийся под воду российский город сняли на видео

Находку в Приморском крае затопило после выпадения почти месячной нормы осадков

Город Находку в Приморском крае затопило из-за сильных ливней. Очевидцы сняли погрузившийся под воду город на видео, кадры публикует РИА Новости.

На них видно затопленные дороги. Уровень воды практически полностью скрыл некоторые автомобили, которые пытаются спасти от стихии горожане.

В результате сильных дождей в Находке за несколько часов выпала месячная норма осадков — 120 миллиметров осадков при месячной норме в 135 миллиметров, рассказал агентству пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков.

Кроме того, город частично остался без света. Сейчас энергетики занимаются устранением вызванных ливнем повреждений на подстанции НСРЗ (Находкинского судоремонтного завода), сообщили агентству в Дальневосточной распределительной сетевой компании. Завершить работы планируется за несколько часов.

Ранее в Барнауле во время сильного ливня поток воды на дороге сбил с ног девушку и унес на несколько десятков метров. Очевидцы сняли момент происшествия на видео.

Константин Лысяков
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