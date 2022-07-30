В российском городе девушку унесло потоком воды на дороге во время ливня

В Барнауле очевидцы сняли, как девушку унесло потоком воды на дороге во время ливня

В Барнауле девушку унесло потоком воды на дороге во время ливня. Происшествие сняли на видео очевидцы, ролик размещен в субботу, 30 июля, в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как пешеходы по колено в воде переходят улицу, по которой течет мощный поток. В какой-то момент находившаяся среди этой группы людей девушка падает, и ее уносит водой практически под колеса автомобиля. Ее отнесло на несколько десятков метров, пока с помощью других людей она не выбралась на тротуар.

Отмечается, что видео было снято на пересечении улиц Попова и Семенова. Инцидентом уже заинтересовалось региональное управление Следственного комитета, которое начало предварительную проверку, сообщает РИА Новости.

Ранее в июле сообщалось, что центр Геленджика затопило после мощного ливня. Последствия непогоды, обрушившейся на город, местные жители показали на видео. На опубликованных кадрах видно, что вода покрыла целые улицы. По словам очевидцев, на летних верандах кафе снесло столы.