Стало известно о массированных ударах российской артиллерии под Северском

«Русская весна» сообщила об уничтожении позиций ВСУ дальнобойной артиллерией под Северском

«Русская весна» сообщила об уничтожении позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) массированными ударами дальнобойной артиллерией под Северском.

Как стало известно изданию, российская войсковая группировка «О» («Отважные») не проводит крупных штурмовых действий в силу особенностей рельефа. Такая тактика позволяет минимизировать потери для войск, при этом снижает темпы наступления.

Отмечается, что после массированных артиллерийских ударов по позициям ВСУ подошедшая пехота находит бойцов противника погибшими.

Ранее стало известно о том, что российские военные войсковой группировки «Отважные» захватили большую группу украинских солдат под Северском в Донецкой народной республике.