Стало известно о захвате группы украинских военных под Северском

«Русская Весна» сообщила о захвате войсками РФ группы украинских военных под Северском

Российские военные войсковой группировки «Отважные» захватили большую группу украинских военных под Северском в Донецкой народной республике. Об этом сообщает «Русская Весна».

Отмечается, что тактика российских военнослужащих демонстрирует свою эффективность за счет окружения города и «выдавливания» противника из жилого сектора.

Изданию стало известно, что темпы наступления в этом случае оказываются ниже, однако потери среди Вооруженных сил России и мирного населения минимальны.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) почти полностью покинули Северск, однако за город еще продолжаются бои.

