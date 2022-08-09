Диетолог предупредила о риске развития опасного заболевания из-за семечек

Диетолог Залетова: употребление семечек может привести к развитию рака

Употребление семечек может привести к развитию рака, уверена врач-диетолог Татьяна Залетова. Об этом она рассказала в интервью для радио Sputnik.

Диетолог предупредила, что, если есть семечки в больших количествах, можно столкнуться со множеством неприятных для здоровья последствий. Первое из них — лишний вес. По ее словам, этот продукт имеет очень высокую калорийность, при этом, многие люди не воспринимают семечки как нормальную пищу или даже полноценный перекус. Так, продолжила Залетова, употребляя семена подсолнечника в больших количествах, человек может незаметно для себя набрать несколько дополнительных килограммов.

Кроме того, жареные семечки могут спровоцировать развитие опасного заболевания — рака, предостерегла диетолог. «Если для обжарки семечек использовали плохое растительное масло или это масло использовалось несколько раз, как иногда бывает на производстве, то есть высокий риск образования канцерогенов в этом продукте», — пояснила она. А эти вещества, напомнила Залетова, повышают вероятность развития онкозаболеваний.

«Основное правило безопасности — есть семечки в умеренном количестве», — подытожила диетолог. По ее словам, оптимальная норма употребления — не более тридцати граммов за раз. «Из этого количества вы получите все полезное и ничего лишнего», — заключила Залетова.

Ранее Татьяна Залетова рассказала о помогающем похудеть растении. Мята может помочь сбросить лишние килограммы, так как из-за нее меньше хочется есть, уверена она.

