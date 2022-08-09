Стилисты назвали три необходимые в осеннем гардеробе вещи

Стилисты бренда Charuel порекомендовали приобрести брюки из экокожи и жакет на осень

Стилисты российского модного бренда Charuel назвали три необходимые в осеннем гардеробе вещи. Их список поступил в распоряжение «Ленты.ру».

По мнению экспертов, брюки из экокожи являются незаменимыми при составлении повседневных офисных образов или для особых случаев. «Основное правило их стилизации — игра на контрасте: дополняйте грубоватую экокожу нежным верхом, например, уютным объемным трикотажным джемпером или белой рубашкой с мужского плеча. В выборе обуви — никаких ограничений: такие брюки можно носить с туфлями на каблуке, лоферами и даже кроссовками», — утверждают специалисты.

Кроме того, представители бренда порекомендовали приобрести жакет. Для деловых встреч подойдет строгий шерстяной, для вечерних мероприятий — кожаный, а для похода в театр или ресторан — твидовый. «Запоминайте формулу идеального жакета на все случаи жизни: один ряд пуговиц, высокое содержание шерсти в составе, легкий оверсайз-силуэт, базовый цвет», — объясняют они.

Фото: CHARUEL

В заключение стилисты посоветовали купить классическое пальто, подходящее под большинство образов. Например, свободная двубортная модель или пальто-халат из шерсти. «Рекомендуем обратить внимание на модели ниже колена: такая длина эффектно смотрится и в комплекте со свободными джинсами и кроссовками, и с юбкой-карандашом и лодочками», — дополнили эксперты.

Ранее в августе стилисты российского модного бренда Charuel перечислили летние вещи, которые не потеряют актуальность осенью, и раскрыли способы носить их в прохладную погоду. Эксперты посоветовали не отказываться от светлых джинсов и брюк, шелковых рубашек, а также платьев-комбинаций.