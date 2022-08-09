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Цены на электроэнергию в Швеции возросли в пять раз

Лидер оппозиции Швеции Кристерссон пожаловался на рост цен на электроэнергию в пять раз

Фото: Red Bull Media House / Reuters

Цены на электроэнергию в Швеции возросли в пять раз по сравнению с показателями 2020 года. На это в эфире телеканала SVT пожаловался лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон.

«Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики», — заявил политик. Лидер оппозиции также указал на трудности правительства при планировании цен на электроэнергию.

Он отметил, что шведские домохозяйства находятся под давлением инфляции, роста процентных ставок и волатильных цен на электроэнергию.

Ранее британский энергетический регулятор Ofgem предупредил, что домохозяйства ждет суровая зима, и призвал готовиться к росту цен. Счета увеличатся более чем на 60 процентов в октябре, до рекордного уровня, а в январе повышение стоимости продолжится.

Европа переживает самый тяжелый энергетический кризис за последние десятилетия, поскольку Россия ограничивает прокачку природного газа в регион. Сокращение поставок происходит на фоне обострения напряженности в связи с ситуацией на Украине.

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Алина Гончарова
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