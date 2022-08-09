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Россиянка покусала полицейского и попала под следствие

В Новом Уренгое женщина укусила за руку полицейского и попала под следствие

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Новом Уренгое следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Тазовского района, которая напала на сотрудника полиции. Об этом во вторник, 9 августа, «Ленте.ру» сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным ведомства, 2 июля правоохранители задержали женщину за хулиганство в общественном месте, и она, чтобы избежать наказания, укусила полицейского за руку.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Петербурге суд дал 2 года условно женщине, которая покусала и избила полицейских.

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Екатерина Власова
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