Россиянка покусала и побила полицейских и получила срок

В Петербурге суд дал 2 года условно женщине, которая пьяная покусала и избила полицейских

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор местной жительнице Екатерине Ивановой, которая напала на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Женщина признана виновной по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Суд дал россиянке два года условно.

Установлено, что вечером 10 октября 2021 года Иванова в состоянии алкогольного опьянения на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений напала на сотрудников правоохранительных органов. Она толкала их, потом покусала за голени, а также побила двоих полицейских.

Иванова вину признала и объяснила нападение на силовиков тем, что оказалась в психологически травмирующей ситуации, вследствие которой употребила алкоголь, что привело к тому, что она совершила преступление в отношении правоохранителей. Подробностей она не помнит, но обстоятельства в деле подтвердила. Женщина раскаялась, извинилась перед потерпевшими и возместила им ущерб.