Россиян перестали пускать в средневековую достопримечательность в Европе

AFP: россиянам ограничили доступ в средневековый Венсенский замок недалеко от Парижа

Посещение средневекового Венсенского замка, расположенного недалеко от Парижа, ограничено для граждан России. Соответствующее заявление сделало Министерство вооруженных сил Франции в ответ на запрос Agency France Presse (AFP). Об этом пишет ТАСС.

Как пояснили в ведомстве, из-за событий на Украине россиянам ограничен доступ к военным объектам, одним из которых является замок Венсен. В частности, в здании находится один из центров исторической службы министерства, а также ее архивы.

Исключением могут стать специальные запросы, касающиеся исполнения журналистских обязанностей.

Отмечается, что AFP направило запрос в связи с информацией о том, что 28 июля двум россиянкам отказали в посещении Венсенского замка после предъявления ими российского паспорта. Охранники заявили, что запрет на посещение связан именно с их гражданством.

Ранее в Финляндии запретили продавать санкционные товары россиянам. В МИД уточнили, что продажа продукции, находящейся под санкциями, запрещена, если продукт планируется использовать в России. Продавцам в местных магазинах нужно будет спрашивать паспорт у покупателя для того, чтобы удостовериться в его национальности.