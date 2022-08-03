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В Финляндии запретили продавать санкционные товары россиянам

МИД Финляндии сообщил об ограничении продажи санкционных товаров российским туристам

Фото: Vesa Moilanen / Reuters

В Финляндии приняли решение ограничить российским туристам возможность покупать санкционные товары. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны, передает финская телерадиовещательная корпорация YLE.

Запрет на продажу касается беспошлинных товаров из магазинов. В МИД уточнили, что продажа продукции, находящейся под санкциями, запрещена, если продукт планируется использовать в России. Продавцам в местных магазинах нужно будет спрашивать паспорт у покупателя для того, чтобы удостовериться в его национальности. YLE утверждает, что подобная ограничительная мера не нарушает антидискриминационного законодательства.

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В МИД признали, что магазинам будет сложно точно узнать, собирается ли покупатель ввозить товар в Россию, поэтому продавцы будут принимать индивидуальные решения в каждом конкретном случае. Кроме того, финская таможня оставляет за собой право изъятия санкционного товара на границе.

В июле выезжающие из Финляндии по сухопутной границе россияне рассказали о возникающих сложностях при прохождении досмотра. Туристы уточнили, что многие испытывают трудности из-за запрета вывозить из Евросоюза товары дороже 300 евро, поскольку они приравниваются к «предметам роскоши».

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Варвара Кошечкина
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