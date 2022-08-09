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Посольство Италии в Москве прокомментировало аннулирование виз россиян

Посольство Италии: на границе нет случаев аннулирования шенгенских виз россиян

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Посольство Италии в Москве заявило, что в стране нет случаев аннулирования шенгенских виз россиян на границе. Об этом сообщает ТАСС.

Так, посольство назвало ложной распространившуюся в социальных сетях информацию о случаях аннулирования виз граждан России в странах Шенгенской зоны.

«Мы не располагаем никакой информацией, подтверждающей истинность данных утверждений», — прокомментировали в пресс-службе дипмиссии.

Ранее основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер назвал Францию, Италию и Грецию наиболее простыми для получения шенгенской визы странами. «Они дают визы значительно тяжелее, чем это было до специальной военной операции, но в любом случае проще, чем другие страны», — рассказал эксперт.

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Мария Гейн
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