Президент Украины Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд для всех россиян. Его слова приводит The Washington Post.

Политик назвал закрытие границ «самыми важными санкциями». По его словам, «россияне отбирают землю, которая принадлежит кому-то еще». Он считает, что граждане России «должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию».

Зеленский добавил, что эта мера должна также касаться тех россиян, которые покинули страну в знак протеста. «Какими бы россияне ни были <...>, отправьте их в Россию», — сказал он.

Украинский лидер заявил о необходимости «призвать к ответственности все население» России. «Это население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него», — сказал он.

Политик назвал уже введенные антироссийские санкции «слабыми» по сравнению с закрытием границ для граждан страны на год и введением полного эмбарго на закупки энергоносителей из РФ.

Ранее Зеленский заявил, что Украина откажется от переговоров с Россией при проведении референдумов на территории регионов, которые находятся под контролем Вооруженных сил РФ. По его словам, украинская сторона ежедневно работает для усиления поставок оружия, чтобы отправлять на передовую более мощные и дальнобойные системы.

