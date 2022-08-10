Организатора спящей ячейки террористов «Аль-Каиды» посадили пожизненно

Участника банды ГТА посадили пожизненно за организацию спящей ячейки «Аль-Каиды»

В Новосибирске к пожизненному заключению приговорили одного из организаторов банды ГТА за создание спящей ячейки запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида». Об этом в среду, 10 августа, сообщает ТАСС.

По данным агентства, также по восемь лет заключения в колонии общего режима получили два его сообщника по фамилии Махмудов и Ульмасов. Суд признал их виновными в организации незаконного вооруженного формирования и участии в террористической организации.

Как установил суд, в 2012 году гражданин России по имени Умар Хасанов занимался вербовкой наемников для боевых отрядов, воевавших в Афганистане и Сирии, также Хасанов с сообщниками занимался финансированием «Аль-Каиды», объяснял основы вооруженного джихада и распространял террористические идеи, подкрепленные идеей всемирного халифата.

Позже выяснилось, что за личностью Умара Хасанова скрывался находившийся в розыске террорист запрещенной в России «Исламской партии Туркестана» Убайдулло Атакулов, действовавший в ближнем зарубежье в 2006-2007 годах. Также он был одним из организаторов преступной группировки ГТА на территории Москвы и Московской области, убивавшей водителей на подмосковных трассах.

В 2018 году вместе с Хазратхоном Додохоновым, Шерджоном Кодировым и Анваром Улугмурадовым он получил первый пожизненный срок.