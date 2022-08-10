Ученые обучили муравьев с помощью робота

JEB: муравьи передают знания по цепочке, применяя роли «учителей» и «учеников»

Специалисты Бристольского университета (Великобритания) рассказали, как муравьи делятся знаниями. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Experimental Biology.

Ученые описали эксперимент, в котором они изучили способ передачи знаний между муравьями и попытались заменить насекомых машинами. В ходе научного исследования специалисты выяснили, что муравьи передают информацию по цепочке — животные поочередно применяли на себе роли «учителей» и «учеников».

Авторы опубликованного в журнале JEB исследования проследили, что муравьи способны показать маршрут сородичам на своем примере, чтобы те потом передали знание другим муравьям. В рамках эксперимента ученые нашли старый муравейник и возвели недалеко от него новый, а затем ухудшили условия в старом таким образом, чтобы насекомые начали искать новое место для обитания. Специалисты использовали крошечного робота, который привлекал насекомых с помощью секреции, чтобы указать им путь до нового муравейника.

Специалистам удалось привлечь внимание одного муравья и с помощью робота довести его до муравейника. Затем авторы обратили внимание, что насекомое вернулось на прежнее место обитания и указало путь до нового муравейника другому животному. Спустя время вся колония переселилась на новое место.

«Обучение настолько важно в нашей собственной жизни, что мы тратим много времени либо на то, чтобы инструктировать других, либо на то, чтобы учиться самим», — прокомментировал научную работу профессор Найджел Фрэнкс.

Ранее ученые Рокфеллеровского университета выяснили, что поведение муравьев в колонии подобно работе нейронной сети в мозге. Специалисты рассказали, что активные муравьи оказывают возбуждающее действие на всю колонию, а спокойные — тормозящее.