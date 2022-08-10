Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Названа одна из самых модных причесок лета 2022 года

Журналисты Glamour назвали тугой пучок одной из самых модных причесок лета 2022 года

Фото: Sean Zanni / Patrick McMullan / Getty Images

Модные редакторы Glamour назвали одну из самых модных причесок лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии издания.

По мнению журналистов, в текущем сезоне обрела популярность так называемая «прическа балерины» — тугой низкий или высокий пучок, не предполагающий торчащих прядей. Отмечается, что указанная укладка подойдет как для праздничных образов, так и для повседневных нарядов. Например, данный пучок идеально сочетается с джинсами и кроп-топами.

Известно, что с «прической балерины» неоднократно появлялись на публике различные знаменитости, в том числе актрисы Зои Дойч, Майя Хенри и Софи Тернер, певица Оливия Родриго, а также модели Хейли Бибер, Кара Делевинь и Роузи Хантингтон-Уайтли.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при необходимости может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Горловке рассказали о сильном бое в Зайцево
В России одиннадцатилетний подросток поджег школу
Названы необычные способы разнообразить пляжный отдых на Мальдивах
Аксенов рассказал об ущербе от взрывов в поселке в Крыму
В России китайских дилерских центров стало в полтора раза больше российских
Впервые обнаружен газовый диск вокруг гигантской планеты
ВСУ вновь обстреляли Антоновский мост под Херсоном
МЧС предупредило отдыхающих в подмосковных лесах об опасности
Немецкий гигант списал сотни миллионов евро из-за «Северного потока»
Европа столкнулась с новыми газовыми трудностями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.