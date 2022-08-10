Названа одна из самых модных причесок лета 2022 года

Журналисты Glamour назвали тугой пучок одной из самых модных причесок лета 2022 года

Модные редакторы Glamour назвали одну из самых модных причесок лета 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте британской версии издания.

По мнению журналистов, в текущем сезоне обрела популярность так называемая «прическа балерины» — тугой низкий или высокий пучок, не предполагающий торчащих прядей. Отмечается, что указанная укладка подойдет как для праздничных образов, так и для повседневных нарядов. Например, данный пучок идеально сочетается с джинсами и кроп-топами.

Известно, что с «прической балерины» неоднократно появлялись на публике различные знаменитости, в том числе актрисы Зои Дойч, Майя Хенри и Софи Тернер, певица Оливия Родриго, а также модели Хейли Бибер, Кара Делевинь и Роузи Хантингтон-Уайтли.

В апреле стилисты раскрыли лучшие прически для каждого типа лица. Известный парикмахер Кэш Лоулесс заявил, что рваные челки отлично смотрятся на людях с широко посаженными глазами, а стрижка пикси подчеркивает высокие скулы. При этом гладкий боб, по его мнению, при необходимости может переключить внимание к центру лица: на нос и губы.