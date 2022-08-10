Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Заплывшая в Сену истощенная белуха погибла

France 24: заплывшую в Сену истощенную белуху усыпили во время транспортировки к морю

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Во Франции погибла истощенная белуха, неделю назад заплывшая в реку Сена. Об этом сообщает France 24.

Утром 10 августа началась операция по спасению морского животного. Его планировали перевезти в прибрежный город Уистреам и поместить в шлюз с морской водой.

Во время транспортировки состояние здоровья белухи резко ухудшилось, после чего спасатели приняли решение усыпить ее.

Материалы по теме:
Владыки морей Фотографы показали необычайные красоты подводного мира
Владыки морейФотографы показали необычайные красоты подводного мира
15 февраля 2017
Чудовища с лампочками Самые пугающие и опасные обитатели дна океана
Чудовища с лампочкамиСамые пугающие и опасные обитатели дна океана
13 июня 2016

Белуху обнаружили в Сене 2 августа. Несколько дней природоохранные службы пытались выкормить кита, предлагая ему замороженную сельдь и живую форель, однако он отказывался от еды. 6 августа ветеринары ввели ему витамины для стимуляции аппетита.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Парамонов
Обсудить
Последние новости
Венгрия и Словакия оплатили транзит российской нефти через территорию Украины
Названо единственное требование Эрдогана после расширения НАТО
Двое американских солдат погибли на учениях
Известную российскую порноактрису зарезали в Петербурге
Врач назвала методы защиты кожи при аллергии на солнечные лучи
Беспилотники Росгвардии выявили более 55 целей ВСУ в ЛНР во время разведки
Петербурженка написала заявление в полицию на художника Покраса Лампаса
Татарстан захотел внедрить исламский банкинг
Жителя Казахстана арестовали за нанесение буквы Z на танк
Заплывшая в Сену истощенная белуха погибла
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.