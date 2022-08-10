Заплывшую в Сену истощенную белуху выловили из реки и повезли к морю

Reuters: заплывшую в реку Сену белуху поместят в шлюз с морской водой

Во Франции спасательные службы выловили из реки Сены истощенную белуху, чтобы переместить ее в шлюз с морской водой. Об этом сообщает Reuters.

Операция по спасению заплывшего в реку кита началась утром 10 августа. Процесс извлечения из воды морского животного весом 800 килограммов занял шесть часов. После этого его повезли в авторефрижераторе в прибрежный город Уистреам, Франция. Там кита поместят в шлюз с морской водой.

Несмотря на успешное завершение первого этапа спасательной операции, ветеринары все еще сомневаются в том, что белуха выживет. «Она сильно истощена, и это не сулит ничего хорошего для ее продолжительности жизни в среднесрочной перспективе», — заявила Изабель Дорлиат-Пузе, генеральный секретарь префектуры департамента Эр.

Белуху обнаружили в Сене 2 августа. Несколько дней подряд природоохранные службы пытались выкормить кита, предлагая ему замороженную сельдь и живую форель, однако он отказывался от еды. 6 августа ветеринары ввели ему витамины для стимуляции аппетита.