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Раскрыт мотив нападения подростка с отверткой на россиянку с сыном

В СКР рассказали подробности нападения подростка с отверткой на мать с сыном в Бессоновке
Начало событий в новости 16-летний подросток с отверткой тяжело ранил девушку с ребенком

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против 16-летнего жителя Белгородской области, напавшего с отверткой на молодую мать с малолетним сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства, раскрыв мотив преступления.

Расследование ведется по статьям о покушении на убийство и разбой. По версии следствия, днем 9 августа подросток напал на улице в селе Бессоновка на 24-летнюю женщину и ее шестилетнего сына. Подозреваемый потребовал от нее денег, а затем нанес матери и ребенку несколько ударов отверткой.

Женщина оказала преступнику активное сопротивление и позвала на помощь прохожих. Подозреваемый скрылся, но был задержан по горячим следам.

На допросе он дал признательные показания. Решается вопрос о его аресте.

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Любовь Ширижик
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