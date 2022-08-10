16-летний подросток с отверткой тяжело ранил девушку с ребенком

Под Белгородом задержали подростка, воткнувшего в голову девушки и ребенка отвертку

В Белгородской области задержали 16-летнего подростка, напавшего с отверткой на 24-летнюю мать с шестилетним ребенком. Об этом в среду, 10 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Mash.

По данным издания, ЧП произошло в областном селе Бессоновка. Девушка забрала сына из садика, и по пути домой к ним подошел молодой человек и предложил вместе прогуляться. Молодая мать ответила отказом, после чего подросток поочередно вонзил отвертку в голову ей и ребенку, а потом оттащил обоих в зеленые насаждения. Прохожие случайно обнаружили жертв нападения. Семью госпитализировали в больницу.

Полицейским удалось быстро вычислить и задержать злоумышленника. В его телефоне обнаружено множество фотографий и видео людей с выколотыми глазами.

1 августа сообщалось, что в Иркутской области полицейские задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, который напал на 14-летнего подростка.