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Пьяный россиянин поссорился с многодетной матерью и ранил ножом ее сына

В Иркутской области собутыльник многодетной матери ударил ножом ее 14-летнего сына
Александр Буней

Александр Буней. Фото: телеграм-канал «Осторожно, новости»

В Иркутской области полицейские задержали ранее судимого 32-летнего мужчину, который напал на 14-летнего подростка. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, в городе Бодайбо в квартире на улице Мира собрались две подруги и их приятель, а в соседней комнате спали трое детей одной из женщин. Вскоре пьяные посиделки перетекли в ссору, и собутыльник начал кричать на многодетную мать и угрожать ей. Проснувшийся от шума сын женщины попытался защитить ее, но россиянин схватил нож и ударил ребенка в живот.

Мальчика доставили в больницу с проникающим ранением брюшной полости, а остальных детей передали отцу, который живет отдельно.

Известно, что на женщину составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Фигурант был пять раз судим за разбой, насильственные действия сексуального характера, грабеж, истязание и причинение вреда здоровью.

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Екатерина Власова
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