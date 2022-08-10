Раскрыта новая локация для строительства завода Tesla

TechCrunch: Tesla построит завод по производству электромобилей в Канаде

Компания Tesla намерена построить свой следующий завод в Канаде. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Журналисты медиа обратили внимание на выступление главы корпорации Илона Маска во время ежегодного собрания акционеров Tesla. На предложение зрителей о строительстве завода в Канаде, Маск ответил «Я сам наполовину канадец. Возможно, я должен».

Авторы отметили, что предприниматель мог пошутить, однако недавно в сети раскрыли документы, описывающие намерения Tesla возвести новый завод в указанной локации. Сообщается, что американская корпорация ведет переговоры с властями провинции Онтарио. Представители фирмы Маска, в том числе, указали, что постройка завода «заметно повысит конкурентоспособность Онтарио и способность региона привлекать капиталовложения».

«Ожидаем, что все больше компаний со всего мира будут рассматривать нашу провинцию как место для инвестиций и роста», — ответил на запрос TechCrunch министр экономического развития Онтарио Вик Федели. В Tesla не прокомментировали сообщение.

Также журналисты напомнили о словах Маска, который говорил, что его компания планирует иметь от 10 до 12 заводов по производству автомобилей по всему миру. Специалисты отметили, что большая часть из них расположена в США — неудивительно, что компания может выбрать Канаду как место для постройки нового предприятия.

В мае 2021 года Илон Маск рассматривал возможность возведения завода Tesla в России. Глава компании заявил об этом в ходе просветительского марафона «Новое знание».