Названы устаревшие модели мужских футболок

Men Today: мужские футболки с V-образным вырезом утратили свою актуальность

Редакторы журнала Men Today назвали устаревшие модели мужских футболок. Соответствующий материал появился на сайте издания.

В первую очередь эксперты призвали отказаться от вариантов с V-образным вырезом, которые были особенно популярны в 2000-х годах. Как отмечают специалисты, футболки с круглым воротом смотрятся на мужчинах намного аккуратнее и подходят для любой фигуры.

Кроме того, свою актуальность утратили модели с принтами в виде изображений героев мультфильмов. Вместо них авторы материала рекомендуют присмотреться к футболкам с логотипами известных марок, надписями и лаконичной графикой.

Также в рейтинг антитрендов попали спортивные модели, которые следует заменить на более удобные и практичные фасоны из хлопка и других легких тканей.

В июне модный редактор Марта Сундак заявила, что традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам эксперта, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года. Возрождение интереса к подобной одежде произошло на платформе Tumblr после выхода в 2010 году фильма «Черный лебедь» с Натали Портман в главной роли, пояснила журналистка. При этом на тот момент в моду вошла репетиционная обувь и одежда танцоров с акцентом на многослойности: трико, боди, наряды с запахом и глубокими вырезами, гетры, ленты и угги.