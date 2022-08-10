Крупнейший видеоресурс России покажет эксклюзивный контент

«VK Видео» поддержит фестиваль независимого кино KONIK

Крупнейший видеоресурс России, платформа «VK Видео» поддержит фестиваль независимого кино KONIK и покажет пользователям эксклюзивный контент. Об этом сообщается в пресс-релизе мероприятия, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Юзеры смогут в течение месяца смотреть фильмы из фестивальной программы — лучшие картины молодых и заслуженных авторов и отмеченные жюри ленты прошлых лет. Среди 50 фильмов, в частности, окажется философская трагикомедия «Переаттестация» с Сергеем Буруновым, мелодрама о семейных отношениях «Моя мама не самая лучшая» и фантастическая новелла «Курчатов» по мотивам рассказа Айзека Азимова.

Кроме того, на платформе можно будет увидеть публичные дискуссии с экспертами киноиндустрии. Наконец, в рамках фестиваля сервис отметит самый впечатляющий старт карьеры и вручит специальный приз в номинации «Лучший дебют в кино». Победитель получит сертификат на курсы по режиссерскому мастерству от платформы онлайн-образования Skillbox.

«Мы хотим открыть талантливым авторам путь в большой кинематограф, дать им доступ к широкому кругу зрителей и познакомить наших пользователей с новыми самобытными короткометражками. "VK Видео" станет единственной онлайн-площадкой, где можно посмотреть самые заметные работы фестиваля KONIK, которые обещают стать настоящей классикой», — отметила СЕО «ВКонтакте» и «VK Видео» Марина Краснова.

Платформа стала главным партнером 11-го фестиваля независимого короткометражного кино KONIK, который состоится с 10 по 14 августа в Москве. Показы пройдут на открытых площадках — в кинотеатре «Москино Музеон», летнем кинотеатре в Саду имени Баумана, кинотеатре «Москино Фили», кинотеатре «Москино Сокольники», Зеленом театре ПКиО «Бабушкинский», амфитеатре парка «Ангарские пруды», «Этнографической деревне Бибирево».