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Европа разрешила Литве транзит угля в Калининград с ограничениями

BNS: ЕС разрешил Литве транзит угля в Калининград с ограничениями

Фото: Данил Айкин / РИА Новости

После вступления в силу запрета Евросоюза на транспортировку российского угля с 10 августа Литве в качестве исключения разрешили транзит подсанкционной продукции в ограниченном количестве по железной дороге. Об этом узнало информационное агентство Baltic News Service (BNS).

По данным «Литовских железных дорог» (Lietuvos geležinkėlių), за первые пять месяцев этого года через Литву в Калининградскую область доставлен один миллион тонн угля. Отклоняется не более пяти процентов заявок на перевозку подсанкционных товаров.

С 10 августа в Европейском союзе начало действовать эмбарго на импорт угля из России. Страны-члены объединения уже стали приобретать топливо в Колумбии, Австралии и ЮАР.

Ранее губернатор области Антон Алиханов сказал, что Калининград уже исчерпал лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву. По его словам, из-за установленных квот нет возможностей перевозить грузы.

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Платон Щукин
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