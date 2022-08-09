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Калининград исчерпал лимиты перевозки транзитом через Литву

Губернатор Калининграда Алиханов заявил об исчерпании лимита перевозок через Литву

Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Калининград уже исчерпал лимиты перевозки ряда товаров транзитом по железной дороге через Литву. Об этом заявил губернатор области Антон Алиханов, передает ТАСС.

«На сегодняшний день мы уже исчерпали установленные лимиты европейцами на перевозки железнодорожным транспортом части номенклатуры грузов, например [на] отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалы», — рассказал он на площадке дискуссионного клуба «Валдай».

По словам Алиханова, из-за установленных квот нет возможности перевозить грузы.

Ранее губернатор допустил остановку транзита через Литву с 1 сентября. Таким образом он отреагировал на решение литовского Шяуляй банка прекратить операции с Россией. По его словам, это будет означать невозможность оплатить проезд, вследствие чего Вильнюс вновь может заблокировать провоз грузов через территорию страны.

Литва прекратила транзит в Калининград по железной дороге ряда попавших под санкции Евросоюза товаров 18 июня. Ограничения коснулись от 40 до 50 процентов номенклатуры грузов, в числе которых строительные материалы, цемент и металлы.

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Варвара Кошечкина
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